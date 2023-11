Os acionistas do FC Porto aprovaram, em Assembleia Geral realizada no Dragão, o Relatório e Contas do exercício de 2022/2023.

O relatório foi aprovado com 99,9995% dos votos a favor, tal como o Relatório e Contas consolidado do exercício de 2022/2023.

Já no dia 29 realiza-se uma assembleia-geral do clube.