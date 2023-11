Villas-Boas não vai recuar na corrida ao FC Porto, apesar dos atos de vandalismo

André Villas-Boas não vai recuar na intenção de se candidatar à presidência do FC Porto. A convicção é de José Eduardo Simões, antigo presidente da Académica.

De recordar que Villas-Boas, provável candidato à liderança dos dragões, confirmou que houve um segundo ato de vandalismo contra a sua residência na Foz do Porto em menos de um mês. Foram ainda lançados petardos e um zelador do condomínio acabou no hospital depois de ter sido roubado e agredido.

Para o antigo presidente da Académica, André Villas-Boas não se vai deixar intimidar e muito menos recuar.

“Nem a brincar. É uma coisa que os treinadores sabem lidar. São coisas quase habituais nos maiores clubes. No caso dele é: se a equipa estiver pronta e as condições estiverem preenchidas vai para a frente”, refere.

O antigo dirigente, que liderou a Briosa entre 2004 e 2016, olha com preocupação para o que acontece no FC Porto, o que também dividirá o próprio Villas-Boas, na sua opinião.

“Com certeza que estará dividido entre a sua lealdade a quem dirige o FC Porto e à visão de haver um clube que nos últimos 10 anos acumulou um passivo tão grande como os lucros de Sporting e Benfica juntos. Isso é preocupante, mesmo para quem não é, como eu, adepto do FC Porto”, acrescenta.

Villas-Boas recebeu já várias palavras de solidariedade nas redes sociais.

Do antigo capitão do FC Porto, Jorge Costa, que escreveu: “Contigo André” e do ex-guarda-redes Iker Casillas: “Abraço forte, André Villas-Boas. Não pode ser! STOP violência!”.