Renovação de Sérgio Conceição deverá ficar para depois das eleições de abril

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, assume que uma possível renovação de Sérgio Conceição - que termina contrato no final da temporada - ficará para após as eleições do clube em abril.

"O senhor acha que alguém que trabalhe num clube como FC Porto, seja treinador, o advogado, alguém vai renovar sem saber quem vai ter a dirigi-lo? Eu não assinava. Eu já lhe disse que não apresento a minha candidatura. Só pergunto se alguém que tenha contrato que acaba para lá do meu mandato, vai assinar? Eu não assinava, ele não sei", disse, em entrevista à SIC.

O dirigente remeteu ainda a questão para Nuno Lobo, o único candidato assumido à presidência do clube: "O Dr. Nuno Lobo, único candidato, devia contactar o Sérgio Conceição e perguntar se já está disponível a renovar se forem presidentes. Porque não perguntam?"

Sérgio Conceição, de 49 anos, está na sétima temporada ao serviço do FC Porto e conquistou 10 títulos: três campeonatos, três Taças de Portugal, três Supertaças e uma Taça da Liga. Está em final de contrato com o clube.

Questionado se lamenta não ter dado melhores plantéis a Sérgio Conceição, Pinto da Costa recordou o plantel de André Villas-Boas.

"Lamento a todos os que passaram, queriam sempre mais alguma coisa. O único plantel, colocando os pés na terra, que não era preciso mais ninguém foi em 2011. Uma linha ofensiva com Hulk, Falcão e James precisa de alguém? Foi um plantel caro. Não tão caro como os atuais", disse.

Vendas travadas para focar em títulos

O FC Porto apresentou prejuízo, mas Pinto da Costa garante que as contas estarão no verde até dezembro. O dirigente garante que o clube rejeitou propostas para focar no sucesso desportivo e dá o exemplo do Benfica na Liga dos Campeões.

"O nosso objetivo também é desportivo. Os outros venderam jogadores, ganharam dinheiro, quantos pontos têm na Champions? Não é preciso contar muito, são zero. Nós estamos a uma vitória de estar nos 'oitavos' da Champions. Por isso não vendemos jogadores que nos quiseram comprar, que foram vários", disse.