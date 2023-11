Pinto da Costa não anuncia recandidatura e revela estar "surpreendido" com Villas-Boas

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, não anuncia recandidatura ao cargo porque está preocupado com "três pilares" para o futuro a curto prazo do clube. Ainda assim, o dirigente assume-se "surpreendido" com declarações de André Villas-Boas.

"O sócio do FC Porto 587 é o presidente do FC Porto e o presidente, neste momento, tem três preocupações grandes: que todo o barulho das redes sociais não chegue à equipa de futebol, que esteja tranquila para atingir o objetivo dos 'oitavos' da Champions; que no mês de dezembro possamos apresentar lucro e ter os capitais próprios positivos. É um grande salto, mas está incluído na estratégia, e a nossa academia, na Maia, que está em fase final", disse, em entrevista à SIC.

Sobre as críticas de André Villas-Boas e o seu anúncio de candidatura à presidência, Pinto da Costa "não comenta nem reage" às suas declarações", mas assume-se surpreendido.

"Não digo mágoa, mas fiquei admirado. Mas mágoa é quando nos morre alguém querido. Mas fico surpreendido. Ele tem o seu direito de ser candidato como qualquer sócio com quotas em dia. Tem a sua estratégia. Surpreende-me, mas não comento. Terá um intuito, presumo que seja candidatar-se à presidência. Tem todo o direito, terá quotas em dias. Não entro nesse jogo2, atira.

O presidente garante que não tem, nem nunca teve relação próxima com Villas-Boas desde que o técnico deixou o FC Porto para assinar pelo Chelsea no final da época 2010/2011.

"Depois de ser treinador, se falei três vezes com André Villas-Boas foi muito. Nessa altura ofereceu-me um relógio com uma grande dedicatória, já nem sei de que marca. Até era bonito e tenho guardado. Infelizmente lembro-me que a última vez que o vi foi no funeral do Fernando Gomes. Daí para cá não o voltei a ver", afirma.

Pinto da Costa "não faz ideia" se Villas-Boas divide o FC Porto. "Não comento as suas afirmações nem as redes sociais, só quero manter a tranquilidade na equipa".