Grujic, Francisco Conceição e Folha reintegram trabalhos do FC Porto

Bernardo Folha, Francisco Conceição e Marko Grujic estão de regresso ao Olival após terem estado ao serviço das respetivas seleções e já treinaram com o plantel do FC Porto.

Gonçalo Ribeiro (Portugal sub-19), Jorge Sánchez (México), Eustáquio (Canadá), Pepê (Brasil) e Mehdi Taremi (Irão) continuam ausentes ao serviço das seleções.



Sérgio Conceição voltou a integrar Gustavo Lacerda e João Mendes, jogadores da equipa B.

No boletim clínico mantêm-se os nomes de Samuel Portugal, Pepe, Marcano, Wendell, Zaidu, Iván Jaime e Veron, todos em tratamento.

Os dragões voltam ao trabalho esta quarta-feira, pelas 10h30, outra vez no Olival. O FC Porto-Montalegre, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, joga-se sexta-feira às 20h45 no Estádio do Dragão, com relato e acompanhamento, ao minuto, no site da Renascença.