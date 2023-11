Desejo na AF Vila Real: “Que o Montalegre possa ombrear com o FC Porto”

António Marques Silva, presidente da Associação de Futebol (AF) de Vila Real, espera que o CDC Montalegre possa “ombrear” com o FC Porto na quarta eliminatória da Taça de Portugal. Defrontar o detentor do troféu é um momento “único” e que deve ser aproveitado por “jogadores e equipa técnica”.

“Que seja um adversário digno e que represente as gentes de Montalegre da melhor forma possível. Obviamente é um jogo muito difícil, mas que leve bem alto o nome de Montalegre e da AF Vila Real. Que disfrutem de um momento que será único e que possam ombrear com o FC Porto a disputa desta eliminatória”, diz, em entrevista a Bola Branca.

Depois de o Vilar de Perdizes, também do concelho de Montalegre, ter ficado pelo caminho diante do FC Porto, o presidente da AF Vila Real dá voz ao “sonho” dos transmontanos, que agora esperam ver o clube que dá nome à cidade ser o “tomba gigantes” na visita ao Estádio do Dragão.

“Acaba por ser curioso duas equipas barrosãs defrontarem o FC Porto em duas eliminatórias. A Taça de Portugal faz os atletas sonhar com o que, à partida, seria impossível. Obviamente as percentagens são ínfimas, mas que os atletas acreditem que [fazer o que o Vilar de Perdizes não conseguiu] pode acontecer e que esse sonho da AF Vila Real se trone realidade, seria ouro sobre azul”, afirma.

Nestas declarações à Renascença, António Marques Silva sublinha ainda a importância de ter consecutivamente clubes do distrito a defrontar uma equipa da dimensão do FC Porto.

“Estes jogos são, acima de tudo, importantes para os clubes. É sempre um prémio poderem jogar com os grandes na Taça de Portugal e, por inerência, redimensionam a atividade da Associação e o seu dinamismo também nos faz vibrar”, conclui.

O CDC Montalegre visita o FC Porto na sexta-feira, a partir das 20h45, no Estádio do Dragão. O encontro da quarta eliminatória da Taça de Portugal tem relato e acompanhamento ao minuto em rr.pt.