"O sucesse mede-se em títulos". Manuel Serrão compreende declaração de Pinto da Costa

"Isso é outra questão, não vou discordar da ideia, mas a verdade é que aquilo que foi dito e que eu concordo, é que o mais importante do futebol são de facto os títulos". sublinha.

Manuel Serrão desvaloriza a possibilidade do desequilibro nas contas poder afastar o FC Porto de novas conquistas.

"Aquilo que é mais importante num clube de futebol são os títulos, como é evidente. Agora se me perguntar se o ideal é juntar o útil ao agradável, ou seja, ter títulos mas também ter uma boa situação financeira, é claro que sim. O mais importante no futebol, mas não é para o FC Porto, é para todos os clubes são os títulos, por isso muitas vezes se diz que em casa onde não há títulos, todos ralham e ninguém tem razão", afirma.

O presidente dos dragões afirmou que o clube está mais forte do que há um ano e que o sucesso se mede pelos títulos alcançados e não só pelo aspeto financeiro. Uma declaração que Manuel Serrão compreende e assina. No entanto, e em entrevista a Bola Branca não deixa de ressalvar a importância de ter contas equilibradas.

Manuel Serrão, comentador e sócio do FC Porto, concorda que o "sucesso mede-se em títulos", afirmação de Pinto da Costa no relatório de contas, publicado na noite de domingo, e que se mantém negativ o.

As contas do FC Porto vão a escrutínio na Assembleia Geral do dia 29 de novembro, uma reunião magna que será a primeira depois da última ter sido interrompida devido aos incidentes entre adeptos.

Manuel Serrão confia na direção e na Mesa da Assembleia Geral para que a reunião decorra sem problemas. Até porque serão discutidos assuntos diferentes.

"A próxima nada tem a ver com aquela que ia ser realizada hoje e foi cancelada. É uma assembleia normal de apresentação de contas. Eu confio naquilo que a direção disse: que vai reunir condições com a Mesa da Assembleia Geral para que voltemos à normalidade. Aquilo que se passou na semana passada foi um dia mau. Tal como as equipas têm dias maus, os sócios tiveram um dia mau, e vamos esperar que tenha sido a exceção", conclui.

As contas negativas do FC Porto

O FC Porto alcançou um resultado líquido negativo de 2,4 milhões de euros em 2022/23, num "ligeiro desagravamento" de 265 mil euros face aos 2,695 milhões negativos da época anterior.

De acordo com o relatório e contas divulgado no domingo, os dragões subiram nos rendimentos operacionais, de 13,622 milhões para 15,616 milhões, fasquia insuficiente para cobrir o aumento dos gastos, de 16,525 milhões para 18,536 milhões, e que fez cair de forma ténue os resultados operacionais, de 2,903 milhões para 2,920 ME milhões.

O ativo diminuiu para 68,023 milhões, contra os 71,700 milhões contabilizados em 30 de junho de 2022, tal como o passivo passou de 36,709 milhões para 35,533 milhões, sem beliscar os capitais próprios positivos, que se fixaram em 34,991 milhões, face aos 32,490 milhões da época anterior.