FC Porto com prejuízo de 2,4 milhões no exercício de 2022/23

O FC Porto alcançou um resultado líquido negativo de 2,430 milhões de euros (ME) em 2022/23, num "ligeiro desagravamento" de 265 mil euros face aos 2,695 ME negativos da época anterior, revelaram os azuis e brancos

De acordo com o relatório e contas divulgado este domingo, os dragões subiram nos rendimentos operacionais, de 13,622 ME para 15,616 ME, fasquia insuficiente para cobrir o aumento dos gastos, de 16,525 ME para 18,536 ME, e que fez cair de forma ténue os resultados operacionais, de 2,903 ME para 2,920 ME negativos.

O ativo diminuiu para 68,023 ME, contra os 71,700 ME contabilizados em 30 de junho de 2022, tal como o passivo passou de 36,709 ME para 35,533 ME, sem beliscar os capitais próprios positivos, que se fixaram em 34,991 ME, face aos 32,490 ME da época anterior.

Na habitual mensagem publicada no documento, o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa admitiu que "o sucesso da atividade enquanto clube mede-se em títulos", ao dar conta do "grande enriquecimento" do FC Porto com "inúmeros troféus nacionais e internacionais".

"Podemos, por isso, chegar a esta altura com a convicção de que o FC Porto é um clube maior do que há um ano. Que possamos continuar a trilhar este caminho de sucesso é o que todos desejamos", vincou, distinguindo algumas das conquistas obtidas em 2022/23.

No futebol, a equipa comandada por Sérgio Conceição falhou a revalidação do título de campeão nacional, ao ficar no segundo lugar da I Liga, com 85 pontos, a apenas dois do Benfica, mas conquistou a Taça de Portugal pela 19.ª ocasião, e segunda seguida, a 23.ª Supertaça Cândido de Oliveira e uma inédita Taça da Liga, perdendo nos oitavos de final da Liga dos Campeões com os italianos do Inter Milão, finalistas vencidos dessa edição.

O FC Porto manteve igualmente as hegemonias nos campeonatos nacionais de andebol masculino e de voleibol feminino - então numa já extinta parceria com a Academia José Moreira -, voltou a sagrar-se campeão europeu de hóquei em patins ao fim de 33 anos e revalidou o cetro arrebatado na Taça dos Campeões Europeus de bilhar às três tabelas.

As contas do clube vão ser apreciadas, discutidas e votadas pelos acionistas da SAD em Assembleia Geral (AG) na quinta-feira, às 15h00, no auditório do Estádio do Dragão, no Porto, antes de passarem pelos associados numa sessão ordinária em 29 de novembro.

O presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), José Lourenço Pinto, publicou a convocatória dessa reunião magna, que arranca às 21h00, no pavilhão Dragão Arena, um dia depois de ter cancelado uma AG extraordinária para votar a revisão estatutária do FC Porto, na sequência da retirada dessa proposta por parte do Conselho Superior do clube.