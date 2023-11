Villas-Boas espera que FC Porto puna "exemplarmente" quem agrediu sócios na AG

André Villas-Boas espera que o FC Porto puna "exemplarmente" os autores dos desacatos na assembleia geral (AG) da passada segunda-feira e que coopere com o Ministério Público (MP) na investigação ao sucedido.

Em publicação no Instagram, após o anúncio do Conselho Superior do cancelamento da AG da próxima segunda-feira e de que deixou cair as propostas de alterações estatutárias previstas para a reunião, o antigo treinador portista, provável candidato às próximas eleições à presidência afirma querer "acreditar que os órgãos sociais do FC Porto vão atuar em conformidade com os seus estatutos".

Isto significa, segundo Villas-Boas, "dar início às investigações e procedimentos disciplinares necessários para punir exemplarmente os associados que, de forma indecorosa, agrediram, física e moralmente, outros sócios do FC Porto durante a assembleia geral extraordinária".

"Bem como cooperar extensivamente com o Ministério Público na investigação já anunciada sobre os mesmos incidentes", acrescenta.

Villas-Boas também espera que a Mesa da Assembleia Geral "assegure sempre as condições mínimas logísticas e de segurança" nas reuniões magnas do clube, "como lhe compete", vinca o treinador:

"Para que os Sócios, e apenas esses, possam debater entre si em segurança e livremente as ideias e as propostas que têm para o nosso clube."

Faço votos para que doravante as assembleias gerais estejam à altura do bom nome do FC Porto e que permitam que os seus sócios participem na vida do clube demonstrando a vitalidade do 'ser Porto' que tanto nos orgulha", lê-se.