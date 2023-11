Pinto da Costa contribuiu para cancelamento da AG do FC Porto

Jorge Nuno Pinto da Costa contribuiu para que a assembleia geral (AG) do FC Porto de segunda-feira, marcada por agressões e contestação, não fosse retomada na semana seguinte, revela à Renascença Fernando Cerqueira, membro do Conselho Superior dos dragões e grande impulsionador das candidaturas do presidente portista.

A decisão, unânime, foi tomada pelo Conselho Superior, mas teve origem em Pinto da Costa, após as agressões no Dragão Arena, explica Cerqueira, para quem as propostas de revisão dos estatutos "não eram a favor de ninguém, mas eram a favor do FC Porto".

"O senhor presidente esteve bem, até para dar a conhecer às pessoas que estão a dizer que ia haver golpada, mas qual golpada? Então se é golpada, fica assim como está, não há golpada nenhuma. Para haver bom senso, o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa é que sugeriu que a proposta fosse retirada e o Conselho, depois, fez uma proposta para introduzir na ordem de trabalhos essa questão. Discutiu e retirou-a por unanimidade", esclarece.