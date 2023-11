Pinto da Costa quer “vencer o mesmo” nos próximos 20 anos

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, no dia em que se assinalam 20 anos do estádio do Dragão, espera o mesmo número de conquistas para os próximos 20.

“20 anos depois [da inauguração] eu espero que nos 20 anos que se vão suceder vençamos o mesmo, já não peço mais, do que vencemos nestes 20 anos”, referiu Pinto da Costa ao Porto Canal.

O líder dos dragões lembra que “em 20 anos aqui ganhámos 11 campeonatos e vencemos a Champions”.

Os azuis e brancos conquistaram também 7 Taças de Portugal, 9 Supertaças, 1 Taça da Liga, 1 Liga Europa e 1 Taça Intercontinental, o que totaliza 31 títulos em 20 anos.

Pinto da Costa acrescentou: “Que este dia seja marcado como uma recordação, mas sobretudo como uma obrigação de continuar a lutar pelos êxitos”.