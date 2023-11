Sócio do FC Porto identifica agressor como elemento do Conselho Superior

Henrique Ramos, sócio do FC Porto que foi agredido na Assembleia Geral do clube na última segunda-feira, garante que o agressor é José Sá, membro do Conselho Superior do FC Porto.

Nas redes sociais, o adepto denunciou o nome do agressor: "Os jornais O Jogo e Record já descobriram que a primeira pesssoa a agredir-me pertence ao Conselho Superior. Quanto tempo vai demorar o FC Porto a tomar a decisão que se impõe?".

Em entrevista à TVI, o adepto explicou que o "ponto que despoletou a confusão foi falar sobre as casas do clube numa alteração aos estatutos que permite que se votasse nas mesmas. Segundo os estatutos em vigor, essas casas têm de ter um espaço físico. No site do clube tem lá a lista, mas muitas delas não possuem espaços físicos. As casas só servem para compra do poder e enriquecimento às custas das mesmas."

Esta quarta-feira, José Fernando Rio, candidato às eleições do FC Porto em 2020, considera que a responsabilidade de agir é do próprio clube, que, segundo o jurista, tem toda a capacidade para o fazer. Apesar disso, o antigo candidato teme que não haja “vontade” dos dirigentes portistas para atuar.