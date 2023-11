Sérgio Conceição tem 16 baixas e chama nove da equipa B ao treino

As 16 baixas no plantel do FC Porto levaram a que Sérgio Conceição recorresse a vários jogadores da equipa B para compor o treino da equipa principal.

Para além dos sete lesionados - Samuel Portugal, Pepe, Marcano, Zaidu, Wendell, Iván Jaime e Veron -, juntam-se ainda os jogadores que deixaram o Porto para representar as suas seleções

Diogo Costa e João Mário (Portugal), Jorge Sánchez (México), Marko Grujic (Sérvia), Eustáquio (Canadá), Pepê (Brasil), Mehdi Taremi (Irão), Francisco Conceição e Bernardo Folha (Portugal Sub-21) e Gonçalo Ribeiro (Portugal Sub-19) encontram-se ao serviço das respetivas seleções e estiveram ausentes.



Perante este cenário, Rodrigo Pinheiro, Dinis Rodrigues, Romain Correia, Gustavo Lacerda, João Mendes, Nilton Varela, Gui Guedes, Abraham Marcus e Wendel Silva, do FC Porto B, juntaram-se aos trabalhos da equipa principal.

Os dragões voltam a treinar esta quinta-feira, às 10h30, no Olival.

O FC Porto recebe o Montalegre na sexta-feira, dia 24 de novembro, às 20h45, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal