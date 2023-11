Villas-Boas pede que Ministério Público investigue agressões na AG do FC Porto

Nesse sentido, Villas-Boas - que tinha pedido aos sócios do clube para marcarem presença em força no evento -, pede às autoridades que investiguem as agressões.

Na manhã seguinte, na "Web Summit", o provável futuro candidato assumiu-se "ainda invadido pelas emoções", mas caracteriza os incidentes como "absolutamente lamentáveis e uma derrota interna para os órgãos sociais do FC Porto, que assistiram impávidos e serenos a agressões e intimidações múltiplas de uma guarda pretoriana aos associados do FC Porto".

Adeptos dos dragões foram agredidos no Dragão Caixa e centenas abandonaram o local após demonstrarem o seu desacordo com a atual direção e algumas das alterações aos estatutos propostas. A AG acabou suspensa e foi remarcada para o dia 20 de novembro.

André Villas-Boas lamenta as agressões de uma "guarda pretoriana" na Assembleia-Geral do FC Porto e pede ao Ministério Público que investigue os "atos bárbaros" que aconteceram.

"Peço sinceramente às autoridades, ao Ministério Público, ao Ministério da Administração Interna, ao IPDJ, ao Secretário de Estado do Desporto, que peça com urgência as filmagens das câmaras da vigilância do Estádio do Dragão, do Dragão Arena, e proceda a uma investigação das agressões e dos atos bárbaros que se passaram ontem à noite", pede.

Villas-Boas afirma que os "associados uniram-se em massa porque querem expressar os seus sentimentos, e foi-lhes impedido esse direito, de se expressarem livremente e em segurança".

"No dia 20 não pode correr como esta correu, que deve decorrer da forma mais ordeira e segura possível para que as pessoas possam exprimir livremente o que pensam da proposta de alteração dos estatutos. As imagens que nós vimos ontem, de um miúdo com 19 anos, ao qual provavelmente é tirado o direito de voto, em choro e envergonhado com o seu clube, é o reflexo da situação que estamos a viver", diz, antes de prosseguir.