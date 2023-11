Villas-Boas apresentará candidatura "quando tiver equipas montadas e programa digno"

André Villas-Boas garante que apresentará candidatura à presidência do FC Porto assim que tenha equipas montadas e programa eleitoral definido.

Em declarações à margem da "Web Summit" e na manhã seguinte à conturbada Assembleia Geral do FC Porto, na qual Villas-Boas foi recebido em euforia por vários adeptos, o antigo treinador dos dragões garante que quer "dar passos seguros, fortes, criteriosos, transparentes, suportados em equipas de rigor, alto nível e credibilidade. É isso que o FC Porto merece".

"Quando eu tiver todas as equipas montadas, um programa eleitoral digno do que merece uma instituição digna do FC Porto, assim o farei", promete.

Fica praticamente garantida a candidatura de Villas-Boas para umas eleições que poderão acontecer em abril ou junho, dependendo da decisão dos sócios do FC Porto.

Sobre o apoio recebido, Villas-Boas assume que "não pode ficar indiferente ao apoio que sente". "Provavelmente, apresentar uma candidatura minha é quase como o cumprir de uma formalidade", conclui.

Nas últimas eleições, em 2020, Pinto da Costa venceu com 68,65% dos votos, seguido de José Fernando Rio, com 26,44% e Nuno Lobo, com 4,9%.

Villas-Boas, de 46 anos, está fora da carreira de treinador desde 2020/21 quando deixou o Marselha. Treinou o FC Porto na época 2010/10: venceu o campeonato, a Liga Europa, a Supertaça Cândido de Oliveira e a Taça de Portugal.

Antes, tinha passado pela estrutura como observador e treinador das camadas jovens entre 1999 e 2004.