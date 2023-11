FC Porto. Assembleia-Geral suspensa depois de agressões e críticas à organização

A Assembleia-Geral (AG) do FC Porto que se realizava esta segunda-feira foi suspensa, depois de agressões entre adeptos dentro do Dragão Arena e de críticas à falta de organização.

Segundo refere o jornal "O Jogo", a AG do clube foi remarcada para 20 de novembro depois de um adepto que expressava o seu desacordo em votar as alterações aos estatutos ter sido agredido no regresso às bancadas.

O jornal indica também que depois deste confronto muitos sócios abandonaram a Dragão Arena, levando à decisão da Mesa da AG a suspender a reunião.

Há outros relatos de agressões entre sócios, segundo avança a imprensa desportiva

Nuno Lobo, candidato anunciado à presidência do FC Porto, já anunciou que vai avançar com um pedido para impugnar a assembleia-geral, revela o jornal O Jogo.



Antes dos confrontos, André Villas-Boas já tinha pedido o reagendamento da assembleia-geral do FC Porto por falta de condições.

A reunião magna desta segunda-feira iria, entre outros pontos, deveria debater o adiamento das eleições no clube de abril para junho.



A assembleia-geral teve início numa sala do Estádio do Dragão, mas devido à grande afluência de sócios teve que ser mudada para o Dragão Arena, motivando uma suspensão de cerca de uma hora.