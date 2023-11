"É facílimo identificar os agressores". Encarnação pede ação rápida da direção do FC Porto

Nuno Encarnação, adepto e comentador do FC Porto, exige coragem à direção do FC Porto para castigar rapidamente os agressores da Assembleia Geral da noite de segunda-feira e para que estes não estejam presentes quando a mesma for retomada, no dia 20 de novembro.



A direção dos dragões anunciou que iria identificar os envolvidos e lamentou os incidentes "condenáveis e que mancham uma história centenária de cultura democrática".

Encarnação afirma, à Renascença, que caso o clube queira, será fácil levá-los à justiça: "Se a administração diz que pretende identificar os agressores, que o faça de imediato, que torne público quem são e que as autoridades não os deixem entrar na próxima AG".



Para o comentador, identificar os agressores "é facílimo de fazer com as câmaras e os vídeos que estão espalhados pela internet. Não tenho dúvida que o clube, se quiser, pode entregar os indivíduos às autoridades."

André Villas-Boas, provável candidato às eleições do Porto, pediu ao Ministério Público para investigar os incidentes e lamentou que "os órgãos sociais tenham assistido impávidos e serenos a agressões e intimidações múltiplas de uma guarda pretoriana".