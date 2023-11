Direção do FC Porto quer identificar responsáveis pelas agressões na Assembleia Geral

A direção do FC Porto garante que vai "recorrer aos meios ao seu alcance para identificar os responsáveis por agressões físicas" durante a Assembleia Geral que decorreu na noite de segunda-feira.

Em comunicado publicado no site oficial, a direção condena os ataques a alguns sócios durante o evento no Dragão Caixa.

"Os desacatos entre associados, incluindo agressões físicas, que se geraram durante a intervenção de um membro da comissão de revisão dos estatutos e depois da participação de um associado são condenáveis e mancham uma história centenária de cultura democrática", pode ler-se.

E, nesse sentido, o clube promete "recorrer aos meios que tem ao seu alcance para identificar os responsáveis por agressões físicas e mobilizará os restantes órgãos sociais tendo em vista a abertura de processos disciplinares".

O FC Porto garante que ainda que irá desenvolver "todos os esforços para auxiliar a mesa da Assembleia Geral a garantir máximas condições de segurança na reunião da próxima segunda-feira"

A AG estava inicialmente marcada para uma sala no interior do Estádio do Dragão, mas o inesperado número de sócios levou o evento para o Dragão Caixa. A AG ficou marcada por desacatos e agressões entre sócios.

O FC Porto pede que os associados regressem à assembleia no dia 20 e que, "ao contrário do que aconteceu ontem, todos saberão estar à altura do momento e dignificar o FC Porto".

André Villas-Boas, provável candidato às eleições, pediu esta manhã que o Ministério Público investigue as agressões de uma "guarda pretoriana".