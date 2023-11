Nuno Lobo questiona "tanta importância" dada à presença de Villas-Boas na Assembleia Geral do FC Porto

Nuno Lobo, candidato a presidente do FC Porto no próximo ano, não compreende a importância dada à presença de André Villas-Boas na Assembleia Geral do clube esta segunda-feira.

É esperada uma grande participação de sócios. Um deles será Nuno Lobo, que já confirmou a sua candidatura, ao contrário do antigo treinador dos dragões. A Bola Branca, Lobo mostra-se preocupado com a capacidade do local para acolher muitos sócios, mas não com a anunciada presença de André Villas-Boas.

"Interrogo-me porquê tanta importância. É mais um sócio do FC Porto, nada mais. O Villas-Boas, o Fernando, o Joaquim e o Manuel estarão lá. Villas-Boas, como outros sócios, será bem recebido", afirma.

Nuno Lobo concorda com a proposta de mudança dos mandatos de abril para junho, o que significaria o adiamento das eleições do próximo ano para o final da época desportiva.

"Há um ponto preocupante [na Assembleia Geral], que pode mexer e que acho que não está muito bem clarificado. Prefiro não falar agora qual é, mas preocupa-me. Já tornei público que um dos pontos que pode causar celeuma não me diz nada. Concordo com as eleições sejam no fim da época", disse.

Fica a garantia de que sejam quais forem os adversários, Nuno Lobo não sairá da corrida eleitoral em favor de ninguém.



"Só irei desistir se morrer. Irei até ao fim com a minha candidatura como o fiz em 2020. Independente de fatores externos. Espero estar cá para o ano em junho, claro que irei a eleições", termina.

A Assembleia Geral Extraordinária do FC Porto realiza-se esta segunda-feira, a partir das 21h00, no Estádio do Dragão.