Villas-Boas apela à presença na Assembleia Geral do FC Porto

André Villas-Boas, antigo treinador do FC Porto, vai estar na Assembleia Geral Extraordinária dos dragões.

Villas-Boas, que já anunciou a intenção de candidatar-se à presidência do clube, apela à participação de todos os sócios na reunião na qual vai discutir-se a mudança de estatutos.

“Um momento de elevada importância para o futuro do nosso Clube, onde a comparência de todos os Sócios é fundamental tendo em conta as propostas apresentadas pelo Conselho Superior. Não falte! A sua participação é essencial. Eu marcarei presença para dar o meu contributo”, escreveu.

A Assembleia Geral Extraordinária do FC Porto realiza-se esta segunda-feira, a partir das 21h00, no Estádio do Dragão.