Sérgio Conceição. “Se o Vitória tivesse empatado não seria escândalo nenhum”

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, reconhece: “Se o Vitória tivesse empatado não seria escândalo nenhum, mas ficam os três pontos para a minha equipa muitos importantes”.

O técnico dos dragões considera que “o Vitória tem qualidade. Entrámos bem no jogo, mas no penálti o Vitória meteu-se por cima no marcador. Mudando a nossa estrutura habitual, para encontrarmos superioridade no meio, não conseguimos na primeira parte, a verdade é essa”.

“Muitas vezes vimos o Vitória a atacar de forma rápida porque ganhava a segunda bola. Na segunda parte retificámos, não foi um jogo fantástico, mas foi muito competitivo. Tivemos possibilidade de matar o jogo, não o conseguimos fazer. Um campo difícil, frente a uma equipa difícil, mas o resultado é justo”, acrescentou à Sporttv.

Questionado sobre o dérbi deste domingo, Conceição garante que “o nosso foco, sinceramente, é trabalhar em cima deste jogo já a partir de amanhã, perceber o que não fizemos tão bem e trabalhar a equipa para uma evolução contínua e não de altos e baixos”.

Apesar disso, garante que vai ver o jogo. “Obviamente que sim, como apaixonado de futebol, é um dérbi. São dois rivais que estão à nossa frente”.

O FC Porto derrotou o Vitória por 2-1, depois de ter estado a perder.