Dérbi fica à porta do Olival. Porto "sem margem de erro" vai procurar vitória em Guimarães

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, não pensa no dérbi entre Benfica e Sporting para preparar a equipa para vencer o Vitória de Guimarães.

Em conferência de imprensa de antevisão à deslocação ao terreno do Vitória, Conceição nem sequer responde à questão sobre o jogo entre os rivais. O treinador do FC Porto assume que o objetivo é regressar rapidamente ao topo da tabela.

"Estamos atrás de dois rivais, queremos rapidamente chegar ao primeiro. Não depende de nós, o que depende de nós é vencer os jogos e nesse sentido não há margem de erro porque estamos atrás", disse, em conferência de imprensa.

O técnico espera um jogo difícil num ambiente complicado no Estádio D. Afonso Henriques: "Os três pontos são importantes de domingo a domingo. Sabemos de uma deslocação difícil perante um Vitória que, independente de já ter trocado de treinador, isso não se nota na tabela. Estão a três pontos. Plantel tem qualidade, treinador também é muito identificado com a paixão e forma de estar do clube. Campeonato é o objetivo principal, cabe-nos ganhar o jogo".

Conceição assuem que os problemas que o Vitória pode criar têm a ver com o FC Porto: "Estão relacionados connosco, a forma como vamos defender, perceber a dinâmica do adversário quando não tem bola".

"Queremos impor o nosso jogo, controlar de forma enérgica, agressiva, com intensidade que nos tem caracterizado ao longo dos anos, mas aqui ou ali este ano não tanto", acrescenta.

"Era capaz de uma 'assobiadelazinha'"



Sérgio reconhece que "gostou bastante mais" do que viu da equipa contra o Antuérpia do que contra o Estoril.

No entanto, foi confrontado com os assobios dos adeptos à equipa durante o jogo da Liga dos Campeões. Aí, o técnico explica que "também assobiaria".

"Em oito jogos da Liga dos Campeões depois do Brugge, vencemos sete e perdemos um, que foi contra o Barcelona. Eu aplaudiria, mas ao ver os erros do jogo com o Antuérpia, em inferioridade numérica, era capaz de dar uma assobiadelazinha. É o futebol, faz parte. Há obrigatoriedade de ganhar e jogar bem. Não vou sequer tocar nos jogadores ausentes que quase me matavam", conclui.

O Vitória de Guimarães-FC Porto joga-se este sábado, às 20h30, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.