Conceição sobre a contestação a Schmidt. "O culpado é sempre o mesmo"

Sérgio Conceição não faz a avaliação se as críticas a Roger Schmidt são justas, ou não, mas assume que o "culpado é sempre o mesmo" quando há maus resultados numa equipa.

Em conferência de imprensa, o treinador do FC Porto assume que "não gosta muito da discussão na praça pública", mas desenvolveu a sua opinião sobre as críticas ao treinador do Benfica.

"Somos treinadores, há momentos em que estamos em cima e todos são elogiados. Quando se perde e se está num ciclo negativo, o culpado é sempre o mesmo. Pela experiência que temos, foi sempre assim na história. Se é justo ou não, há casos e casos, situações e situações. A vida de um treinador é essa. Já passei por situações dessas", disse.

Roger Schmidt tem estado sob duras críticas após os recentes resultados do Benfica.

Em conferência de imprensa após a pesada derrota com a Real Sociedad, o treinador foi questionado se o dérbi frente ao Sporting pode ser decisivo para a sua continuidade na Luz.

"Podes responder tu a essa pergunta", afirmou o treinador ao jornalista. O assessor deu, nesse momento, por concluída a conferência de imprensa.