"É lógico que Pepe esteja a pensar em acabar"

Eduardo Luís admite que Pepe pode acabar a carreira no final da época.

O central e capitão do FC Porto tornou-se o jogador mais velho de sempre a jogar e marcar um golo na Liga dos Campeões após ter fechado as contas da vitória portista frente ao Antuérpia, por 2-0.

No final do encontro, revelou que "falta muito pouco para terminar", o que pode indiciar que se prepara para anunciar o pendurar das chuteiras. Eduardo Luís, que jogou no Porto entre 1982 e 1989, assume esse cenário.

"É lógico que esteja a pensar. É lógico que está mais perto de acabar do que o contrário", reconhece em Bola Branca o antigo jogador dos azuis e brancos.

Pepe tem contrato até final da temporada com o FC Porto e terminará a época já com 41 anos de idade. O internacional português voltou ao FC Porto em 2018 depois de uma primeira passagem de três épocas entre 2004 e 2007.

No total, leva 264 jogos pelo FC Porto e 12 títulos conquistados: quatro campeonatos, quatro Taças de Portugal, três Supertaças e uma Taça da Liga.

Pepe começou a carreira profissional em 2001, no Marítimo, e leva já quase 900 jogos realizados ao serviço dos madeirenses, FC Porto, Real Madrid, Besiktas e seleção nacional. Venceu ainda três Ligas dos Campeões pelo Real Madrid e um Europeu com a seleção.

O FC Porto regressou aos triunfos frente ao Antuérpia, após a derrota caseira diante do Estoril. Segue-se novamente a competição doméstica, onde Eduardo Luís não é taxativo quanto à recuperação da equipa com o triunfo europeu contra os belgas.

"Veremos. São provas diferentes", lembra o antigo central portista, a finalizar.