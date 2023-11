Sérgio Conceição. “Continuamos a falhar golos cantados”

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, dá os parabéns aos jogadores pela vitória contra o Antuérpia (2-0), mas lamenta que os dragões continuam a desperdiçar “golos cantados”.

“Estamos na maior prova de clubes do mundo e os jogos são todos difíceis. Hoje, gostei da primeira parte, tivemos situações que tínhamos preparado, os jogadores respeitaram o que tínhamos para o jogo. Faltou algum discernimento com bola, sem bola estávamos bem. Na segunda parte, depois da expulsão, o Antuérpia baixou a equipa, houve menos espaço, continuámos com a mesma paciência a jogar em alguns momentos e continuámos na senda de falhar alguns golos cantados”, referiu.

Em relações à Eleven, o técnico dos dragões lembra ainda uma ocasião do Antuérpia. “Com 1-0, num lance como o do pontapé de baliza em que o Muja falhou o empate, metemo-nos a jeito para sofrer um dissabor”.

“Fizemos o segundo golo, que merecíamos, sem dúvida. Não está tudo bem, mas foi uma boa vitória na Liga dos Campeões. Os jogadores estão de parabéns, mas há um caminho a fazer”, acrescentou.

O FC Porto derrotou o Antuérpia, por 2-0, com golos de Evanilson e Pepe.

Os azuis e brancos somam nove pontos na fase de grupos da Liga dos Campeões, os mesmos que o Barcelona, que esta terça-feira perdeu com o Shakthar Donetsk.