Sérgio Conceição: "Tive a oportunidade de sair do Porto, pagavam a cláusula, e não saí"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, garante que teve oportunidade para sair do clube "num ano crítico" e que o clube interessado pagaria a sua cláusula de rescisão. No entanto, optou por ficar.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Antuérpia para a Liga dos Campeões, Conceição garante que não está no Porto "por dinheiro", embora não tenha clarificado em que época poderia ter saído.

"Estou aqui há muitos anos, tive a oportunidade de sair e não saí. Podia ter ido, tranquilo. A cláusula era paga ao presidente e não saí. Tenho um enorme respeito pelo clube, não é pelo dinheiro que estou aqui", afirmou.

Sérgio deixou críticas à estrutura após a derrota com o Estoril Praia, na sexta-feira. Agora explica melhor o que quis dizer.

"Sou exigente comigo e com todos os departamentos. Querem levar a coisa para os lesionados, mas não é só o Doutor Puga. É o chefe do departamento, mas há o Carlos que dirige a análise, o Rui na comunicação. A exigência existe todos os dias e tornei-a pública. Por estratégia, por liderança, achei que o devia fazer publicamente. Assumo essa responsabilidade", atira.

O técnico assume que a derrota com o Estoril, em casa, fez "mossa", mas há que seguir em frente e pensar no Antuérpia: "Andei dois dias de cabeça baixa, a olhar para o símbolo a ver o clube que represento. Deixou mossa, dificuldade em dormir e em estar bem disposto. E transmito isso ao grupo. Custou, nunca sabemos qual é o jogo que é decisivo para perder o campeonato", explica.

Ainda assim, não se mostra preocupado: "Temos noção da situação, não preocupação ou receio. Não faz parte do meu caráter e não devemos ter medo".

Não há "chip" para mudar

Questionado sobre a necessidade de mudar "chip" do campeonato para a Liga dos Campeões, Sérgio Conceição assume que "ainda não descobriu esse 'chip".

"Estou aqui há sete anos, todos trabalhamos para vencer títulos e trabalhamos da mesma forma. Deveríamos ter sido mais competentes com o Estoril, mas também houve coisas a retificar nas vitórias, faz parte. Não há 'chip' nenhum para mudar, ele está metido desde que assinamos com este clube. Agora, há que dar ao pedal, seja o Barcelona, Antuérpia ou Vilar de Perdizes", garante.

Zaidu está recuperado, "convocado e disponível" para o Antuérpia e Sérgio revela que outros lesionados só devem voltar às opções após a pausa internacional.

O FC Porto-Antuérpia joga-se esta terça-feira, às 20h00, com relato e acompanhamento, ao minuto, no site da Renascença.