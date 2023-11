Portista Pepê convocado pela primeira vez para a seleção do Brasil

O extremo do FC Porto Pepê é estreia absoluta em convocatórias do Brasil para os encontros diante de Colômbia e Argentina, de qualificação para o Mundial2026, anunciou esta segunda-feira o técnico Fernando Diniz.

O avançado 'azul e branco', de 26 anos, é uma das novidades do lote de 24 jogadores, juntamente com João Pedro, do Brighton (Inglaterra), Paulinho, do Atlético Mineiro, e Endrick, do Palmeiras.

Endrick, treinado por Abel Ferreira no 'verdão', e que irá rumar aos espanhóis do Real Madrid em 2024, tem apenas 17 anos e três meses, sendo o mais jovem jogador a ser chamado para a seleção 'canarinha' desde Ronaldo, em 1994.

De fora das contas para a dupla jornada estão o médio Casemiro, dos ingleses do Manchester United, e o avançado Neymar, dos sauditas do Al Hilal, treinados por Jorge Jesus, ambos devido a lesão.

A seleção treinada por Fernando Diniz defronta a Colômbia, em 17 de novembro, em Barranquilla, e, cinco dias depois, a Argentina, no Rio de Janeiro.