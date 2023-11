"FC Porto não vai poupar contra o Estoril a pensar na Champions"

O FC Porto não vai fazer poupanças frente ao Estoril a pensar na Liga dos Campeões porque ser campeão nacional está no topo de prioridades dos dragões.

A opinião é de Emídio Rafael que, em entrevista a Bola Branca, mostra-se convicto que Sérgio Conceição não vai facilitar esta noite, apesar de algumas baixas devido a problemas físicos.

"Neste momento há algumas baixas importantes na defesa do Porto. Em número e em jogadores que são são claramente importantes. Mas acho que o Sérgio Conceição não vai poupar. Ao que tem sido a imagem do Sérgio nos últimos anos, não tem poupado especificamente para algum jogo. O Porto também tem estado bem na Liga dos Campeões. Acho que vai jogar na máxima força, porque o principal objetivo do FC Porto é o campeonato", entende.

O jogo com o Estoril antecede a partida da Liga dos Campeões frente ao Antuérpia. Emídio Rafael reconhece que os encontros antes e depois da Champions são sempre mais complicados, mas pela experiência que teve no FC Porto, o pensamento dos dragões está só no jogo do campeonato.



"Depois da Champions, o jogo a seguir nunca é fácil e o jogo anterior também nunca sai nas melhores condições. É óbvio que há objetivos a cumprir, seja no campeonato, seja na Champions, e o jogo antes tem características próprias", diz, antes de prosseguir.

"Mas penso que em equipa grande, o próximo jogo é sempre o mais importante, porque as vitórias consecutivas que vão dando moral, vão dando motivação para continuar a lutar. Tenho quase a certeza porque também já lá estive, então o próximo jogo será sempre aquele que terá melhor e maior atenção", assegura.



O antigo defesa, que jogou nos dois emblemas, aposta numa vitória do FC Porto porque está num bom momento.

"Vai ser naturalmente um FC Porto superior, um Porto motivado pelos últimos resultados tanto na Champions como no campeonato. Pode esperar-se um Porto superior, um Porto a correr atrás da vitória. Claramente que o Porto está mais próximo de vencer do que o Estoril", finaliza.

O FC Porto-Estoril está marcado para as 20h15, tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.pt.