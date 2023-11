Sérgio Conceição acredita que Estoril vai acabar na primeira metade da tabela

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, acredita que o Estoril Praia vai acabar na primeira metade da tabela. A equipa lisboeta está no último lugar da I Liga, com apenas quatro pontos, mas o técnico dos dragões elogia a equipa de Vasco Seabra.

"O último lugar do Estoril não reflete a qualidade individual e coletiva. Vejo um Estoril com excelentes jogadores, vejo também que o Vasco pegou na equipa e tem muita experiência. No final do campeonato esta equipa vai estar do meio da tabela para cima. Acredito verdadeiramente", disse, em conferência de imprensa.

O Porto só sofreu um golo nos últimos quatro jogos e Conceição realça ue a defesa "é a base" para o sucesso.

"O único resultado que permite ganhar pontos é não sofrer golos, mas esse processo defensivo não tem só a ver com a linha defensiva e o guarda-redes. É todo um trabalho coletivo e passa por toda a gente", atira.

O Estoril está no último lugar da tabela, mas marcou mais golos do que os dragões na Liga, 14 para 13. Sérgio destaca esse ponto: "Não queria falar deles terem mais um golo que nós, andei ali às voltas, mas já que falou nisso. Eles têm muita qualidade na frente e não só".

Só Zaidu perto da recuperação

O FC Porto não pode contar com Galeno, Iván Jaime, Zaidu, Wendell, Marcano e Veron. Conceição garante que nenhum deles estará disponível para o Estoril e até para o Antuérpia na próxima terça-feira.

"Acho difícil que algum deles recupere para o jogo com o Antuérpia, talvez só o Zaidu", afirma.

Frente ao Vizela, Conceição adaptou João Mário a lateral-esquerdo e agora explica de que forma se adapta à posição: "Ele é um ala, muito vertical. Já tinha jogado comigo na frente sobre o lado esquerdo. Hoje em dia é moda jogar com o pé trocado. Os apoios têm de ser feitos de forma mais rápida, acho que também desembrulha bem na frente", termina.

O FC Porto-Estoril tem pontapé de saída marcado para esta sexta-feira, às 20h15, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.