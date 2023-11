FC Porto tem dívida sobre Luis Diaz? Colombianos dizem que sim

O FC Porto pode ter de pagar nove milhões de euros ao Junior Barranquilla.

Segundo a imprensa colombiana, a FIFA deu razão ao antigo clube de Luis Diaz na queixa apresentada contra os dragões, na sequência da transferência para o Liverpool, a meio da época 2021/22.

Em causa estaria a fatia de 20% que o Junior Barranquilla manteve na sua posse aquando da mudança do extremo para os azuis e brancos no verão de 2019.

Entretanto, o FC Porto emitiu um comunicado em que desmente haver qualquer queixa do Junior Barranquilla na FIFA. Os portistas confirmam, no entanto, um litígio entre os dois emblemas "relativamente aos custos que podem ser deduzidos nos montantes a liquidar" pelo mecanismo de solidariedade e custos de intermediação, e que não começou a ainda a ser julgado no Tribunal do Desporto.

