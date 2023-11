Inter pensa em Taremi para a próxima época

O Inter de Milão está interessado na contratação de Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, para a próxima época, segundo a "Gazzetta dello Sport".

De acordo com a publicação, o clube italiano já tinha observado o iraniano no verão, apesar de que foi o rival AC Milan que esteve mais perto de contratar o avançado dos dragões, que acabou por cair.

O ponta de lança de 31 anos está em final de contrato com os dragões e, ao que tudo indica, não vai renovar contrato com o FC Porto. O Inter contratou Arnautovic para cobrir a vaga que procurava na frente de ataque. Taremi está sob olhar atento para o mercado de janeiro, mas apenas caso o Inter perca algum dos avançados.

Taremi leva três golos e três assistências em 13 jogos esta temporada. É a quarta de dragão ao peito. Marcou 83 golos em 160 jogos disputados e venceu seis títulos: um campeonato, duas Taças de Portugal, duas Supertaças e uma Taça da Liga.

O Inter tem ainda mais dois alvos e um deles é português: Tiago Djaló, do Lille.

O central de 23 anos está no Lille desde 2019, mas ainda não jogou esta época devido a lesão. O Inter já tinha estado interessado no português em 2022, mas o Lille não vendeu o jogador. Djaló está também em final de contrato e, ao que tudo indica, de saída do clube francês.