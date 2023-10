Casa de Villas-Boas vandalizada no Porto

O muro da residência, na cidade do Porto, foi vandalizada com palavras como "ingrato" e "traidor".

"[Tenho de] estar preparado para ser o próximo presidente do FC Porto. Agora, é um cargo que exige máximas responsabilidades. Exige também uma equipa profissional e de créditos formados por trás. Toda a construção do que será a futura vida do FC Porto tem de acontecer com passos firmes, bem pensados, estruturados, com rigor. São essas questões que ditam a apresentação de uma candidatura às próximas ou às seguintes eleições", sublinha.

No próprio dia da entrevista, o jornal "Record" garantia que Villas-Boas tem a decisão tomada e será candidato à presidência já no próximo ano.

No dia seguinte, o "Expresso" publicou a segunda parte da entrevista. Villas-Boas lamentou a "forma leviana e de cavaqueira" como o clube apresenta prejuízos a rondar os 50 milhões de euros.

"O que mais me choca é a forma leviana e de bom tom e de cavaqueira com que se apresentam contas de 50 milhões de euros de prejuízo. Isso é grave e acho que é isso que leva à saturação atual porque não pode ser tão fácil e tão gozão apresentar umas contas destas. E é isso que leva à revolta das pessoas e a um desejo sentido de mudança. No caso do FC Porto estamos quase em ponto de não retorno", atira.