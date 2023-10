O presidente do FC Porto foi recebido com aplausos, por jogadores e equipa técnica, no treino da equipa de futebol.

Jorge Nuno Pinto da Costa recebeu ainda um abraço de Sérgio Conceição.

Os festejos ficaram a dever-se à vitória 1000 no campeonato durante a presidência de Pinto da Costa.

No plano desportivo, os dragões preparam o próximo jogo para a I Liga: a receção ao Estoril, partida de abertura da jornada 10 do campeonato, sexta-feira à noite, no Dragão.