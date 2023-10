Sérgio Conceição. “Resultado justo, jogo sólido”

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, considera que a sua equipa foi “eficaz e sólida” em Vizela e, por isso, mereceu o triunfo, na vitória mil de Pinto da Costa no campeonato.

“Acho que fizemos entrada muito boa e positiva depois de jogo de Champions. Tínhamos de fazer o que foi preparado para depois ser mais eficazes em termos ofensivos, e fomos. Podíamos ter feito mais um ou outro golo na primeira parte, na segunda parte, por um ou outro erro nosso o Vizela teve ocasiões para reentrar no jogo, não fomos tão acutilantes, é compreensível, também pela reação do Vizela, mas fizemos jogo sólido, sobretudo na primeira parte”, refere.

O técnico dos dragões comentou ainda a vitória 1000 do presidente Jorge Nuno Pinto da Costa em jogos do Campeonato.

“Muitas dessas vitórias foram culminadas com títulos, ainda não falei com ele, mas tenho a certeza que o nosso presidente já está a pensar na vitória 1001 com o Estoril e agora é preparar-nos para dar continuidade e para em maio se concluir com a reconquista do tão desejado título”.

O FC Porto venceu o Vizela, por 2-0.