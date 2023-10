Evanilson eleito o melhor jogador da semana da Liga dos Campeões

Evanilson, avançado do FC Porto, foi eleito o melhor jogador da semana da Liga dos Campeões.

O ponta de lança brasileiro de 24 anos entrou no final da primeira parte para o lugar do lesionado Wendell e marcou um "hat-trick" na segunda parte do encontro na Bélgica, frente ao Antuérpia.

Evanilson estava nomeado e superou a concorrência de David Raum, do Leipzig, que registou um golo e uma assistência contra o Estrela Vermelha, Gabriel Jesus, que também marcou um e assistiu outro na vitória do Arsenal em casa do Sevilha.

Santi Giménez, do Feyenoord, bisou contra a Lazio e ficou no quarto lugar da votação.