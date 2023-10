Sérgio Conceição. “Equipa teve respeito pelo adversário”

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, considera que a partida contra o Vilar de Perdizes para a Taça de Portugal “foi o que esperávamos”.

“Há sempre coisas que no final do jogo olhamos e que poderíamos ter feito ligeiramente diferente, mas no geral foi o que esperávamos, o Vilar de Perdizes a defender o terço defensivo, e nós tínhamos de ser inteligentes a descobrir o espaço para desbloquearmos o resultado e irmos à procura de ficar mais confortáveis a esse nível”, disse.

O técnico dos dragões acrescenta: “Fizemos dois golos, podíamos ter feito mais, mas estivemos sempre concentrados, com equilíbrio, a equipa reagiu forte à perda da bola, teve respeito pelo adversário e quando é assim fico satisfeito”.

Já sobre a escolha de André Franco para defesa esquerdo, Conceição explica: “Trabalhamos com o objetivo de dar à equipa capacidade e qualidade nos diferentes setores para ganhar os jogos. O Franco, à imagem do Wendell, é jogador com saída de bola boa, muita qualidade de passe, o Wendell também já fez um ou outro golo porque aparece em zonas que trabalhamos e hoje foi o caso do André. Esteve muito bem no jogo, percebeu o que queríamos dele, quando atacou era mais um médio, como o Wendell, mas tem características diferentes”.

O FC Porto venceu o Vilar de Perdizes, por 2-0, e segue para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.