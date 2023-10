Rui Moreira: "Não me aproveitei do futebol para a política"

"Enquanto o senhor Jorge Nuno Pinto da Costa tiver condições e vontade, porque são duas coisas diferentes, para exercer o cargo [de presidente do Porto], e ele já disse que irá concorrer, que quer concorrer no próximo ano, nunca apoiarei nenhuma solução alternativa. Se me perguntar se eu vou apoiar alguém, não vou apoiar ninguém, não o farei desta vez", sublinha Rui Moreira, na entrevista publicada esta quinta-feira.

As eleições à presidência do FC Porto estão à porta.

"Não me aproveitei do futebol para a política", garante.

Em entrevista ao programa Hora da Verdade , da Renascença , o presidente da Câmara Municipal do Porto inverte o prisma: "Na minha comissão de honra em 2013, e depois nunca mais tive nenhuma, não apareceu ninguém do desporto, nunca apareceu e eu já gostava de provas de futebol desde pequenino."

Rui Moreira garante que não se aproveitou do facto de ser adepto do FC Porto para se autopromover na política, apesar de ser vice-presidente do Conselho Superior do clube, eleito com Pinto da Costa em 2020 .

Em relação a uma possível candidatura do próprio Rui Moreira, a história tem vários capítulos. Em 2020, Pinto da Costa afirmou que "não seria candidato" se o atual presidente da Câmara do Porto avançasse .

Outra história com vários capítulos, a envolver o FC Porto, é o desentendimento público entre Rui Moreira e Sérgio Conceição.

Tudo começou com críticas do presidente da Câmara ao técnico do FC Porto. Primeiro a divulgação de uma conversa privada no Facebook, em que o classificava como "um treinador falhado", e depois em declarações ao jornal "O Jogo", em que sustentou que a SAD do Porto "é chacinada quando corre mal e quando ganha é mérito do Sérgio", que "não contribui para o bom nome do clube, falta-lhe 'fair-play'".

No segundo episódio da disputa, Sérgio Conceição insinuou que Rui Moreira, que apelidou de "pseudo adepto", "certamente não gostará [da] grandíssima instituição que é o FC Porto". Mais tarde, aos jornalistas, o autarca atirou: "Eu não sou pago para amar, eu amo sem ser pago."



Em entrevista ao Hora da Verdade, questionado se ficou tudo sanado, Rui Moreira bate na mesma tecla e relega Sérgio Conceição ao estatuto de empregado do clube de que o autarca é adepto: "Não é uma questão de ser sanado, o treinador do FC Porto é um funcionário do FC Porto."

"Não fiquei nada escaldado [com a polémica com Conceição]", frisa.