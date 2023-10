SAD do FC Porto com prejuízo de 47,6 milhões na época 2022/2023

O FC Porto anunciou, esta sexta-feira, em comunicado enviado à CMVM, ter apresentado um resultado negativo de 47,6 milhões de euros na época 2022/2023.

Trata-se de um prejuízo recorde, só ultrapassado pelas épocas 2019/2020, em que a SAD apresentou um resultado negativo de 116 milhões de euros, e 2015/2016, quando apresentou um resultado negativo de 58,5 milhões de euros.

O administrador financeiro da SAD, Fernando Gomes, garantiu, no entanto, que foi opção do FC Porto apresentar este prejuízo, o que lhe permitiu ganhar 20 milhões de euros, com a valorização de Otávio.

O médio luso-brasileiro não entrou nas contas agora apresentadas porque foi vendido a 22 de agosto pela cláusula de 60 milhões e não de 40 milhões como seria se a transferência tivesse sido realizada até 30 de junho, a tempo de ser contabilizada nestas contas).

Fernando Gomes declara assim que os 47 milhões de euros negativos permitiram aumentar 20 milhões de euros à transferência de Otávio. "Foi um risco assumido e uma posição decidida pela SAD", garantiu, adiantando que "haverá uma compensação no ano civil através de receitas acima do normal."