Pinto da Costa: "Não digo que foi uma conversa secreta, mas foi positiva"

A reunião de urgência pedida pelo FC Porto ao Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na semana passada foi positiva, disse esta sexta-feira o presidente do vice-campeão nacional, Jorge Nuno Pinto da Costa.

A 2 de outubro, três dias depois da derrota na visita ao campeão nacional Benfica (1-0), da sétima jornada da I Liga, marcada pela expulsão com cartão vermelho direto de Fábio Cardoso, aos 19 minutos, os dragões justificaram essa pretensão com base num “conjunto de erros graves e reiterados que adulteraram a classificação do campeonato”.

“Não digo que foi uma conversa secreta, visto que foi pública, mas acho que foi positiva. Apresentámos as nossas ideias e queixas e tivemos uma boa recetividade. Eu tenho a certeza de que as pessoas do CA da FPF estão extremamente interessadas em que a arbitragem melhore, reconhecem que [o setor] não está bem e são de uma seriedade intocável”, avaliou Pinto da Costa, à margem da sessão de apresentação do relatório e contas da SAD dos ‘azuis e brancos’ em 2022/23, ocorrida no Dragão Arena, no Porto.

O dirigente aproveitou a ocasião para lamentar a punição de um jogo de interdição do Estádio do Dragão determinada na terça-feira pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF, por incidências na vitória no terreno do Moreirense (2-1), da ronda inaugural da prova.

“Sempre conheci o futebol português desta forma, com lutas, questões e desigualdades chocantes no tratamento dos clubes conforme da zona de onde são. Dou um exemplo atualíssimo: na final da Taça da Liga da época anterior, o Sporting teve um grupo de 10 indivíduos a mandar foguetes e tochas para cima das pessoas e foi castigado com uma multa. Houve feridos e intencionalidade, mas só foi punido com uma multa”, observou.