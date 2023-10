FC Porto vence Lusitânia de Lourosa em jogo-treino

O FC Porto recebeu e venceu o Lusitânia de Lourosa, por 3-0, num jogo-treino que decorreu no Olival.

Segundo o jornal "Record", marcaram para os dragões Danny Namaso, Nico González e Gonçalo Borges.

Diogo Costa (Portugal), Gonçalo Ribeiro (Portugal sub-19), Jorge Sánchez (México), Francisco Conceição (Portugal sub-21) e Mehdi Taremi (Irão) estão ao serviço das respetivas seleções e não marcaram presença no treino-

Eustaquio ainda continua em trânsito depois de se ter lesionado ao serviço da seleção do Canadá. No boletim clínico portista figuram os nomes de Pepe, Iván Marcano, Zaidu e Gabriel Veron, todos em tratamento. Martim Fernandes e João Mendes, do FC Porto B, juntaram-se aos trabalhos da equipa principal.

Os dragões folgam durante três dias e voltam a treinar na próxima segunda-feira, às 10h30, no Olival.