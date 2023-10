Eustaquio sofre lesão na seleção e regressa ao Olival

Stephen Eustáquio está lesionado e vai deixar o estágio da seleção do Canadá para voltar ao Porto.

O anúncio foi feito pela própria federação do Canadá, que anunciou que o médio dos dragões não estará disponível para os próximos jogos devido a lesão. O FC Porto deverá esclarecer a lesão nas próximas horas.

Eustáquio deverá apresentar-se novamente no Olival na quinta-feira para nova reavaliação médica. É uma má notícia para Sérgio Conceição, que já não conta com os lesionados Zaidu, Pepe, Marcano e Gabriel Veron.

O Porto volta a jogar no dia 20 de outubro em casa do Vilar de Perdizes para a Taça de Portugal. O próximo jogo no campeonato acontece apenas no final do mês, no dia 29, em casa do Vizela.