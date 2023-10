Sérgio Conceição: "Zé Pedro é extremamente inteligente, dá garantias"

Sérgio Conceição desfaz-se em elogios a Zé Pedro, central que subiu, aos 26 anos, da equipa B do FC Porto para a principal, e que "dá garantias".

Em intervenção no programa "Futebol Total", no Canal 11, o técnico realça que Zé Pedro "é um jogador extremamente inteligente na articulação da linha defensiva" e que conta com ele para presente e futuro.

"Neste momento, é central da equipa principal, porque decidi, em sintonia com o presidente, emprestar o João Marcelo, que eu acho que tem um potencial enorme, para ganhar mais minutos a competir. Ficou o Zé Pedro como quinto central. Tudo o que ele tem feito não é mérito meu, é do Folha [treinador da equipa B] e dele, e neste momento, é um jogador que nos dá garantias de entrar para um jogo estar completamente tranquilo e descansado", assinala, por chamada telefónica.

Sérgio destaca, ainda, que Zé Pedro e a família "vivem o FC Porto de forma incrível", o que "é mais uma coisa que faz com que tenha sucesso".

O efeito borboleta do "Sérgio Júnior" na Amadora

O treinador conta como é que o central, de 26 anos, que nunca tinha jogado na I Liga até à estreia frente ao Benfica, foi parar ao Dragão.

"Eu fui ver o Estrela, porque o meu filho [Sérgio Conceição] jogava lá, e gostei muito do Zé Pedro. Não conhecia o trajeto dele e informei-me um bocadinho. Achei que devia falar com o Folha e disse-lhe que seria um central interessante, já com alguma experiência e que daria alguma estabilidade na equipa B, com que queremos sempre potenciar ao máximo alguns jovens, na transição para o futebol de alta competição. Achei que ele tinha características interessantes", relata.

Sérgio nota, ainda, que, "ao contrário do que disseram", Zé Pedro "é o jogador mais rápido" do plantel: "Fez há pouco 35 quilómetros por hora."

"Tem de dormir com um olho aberto e outro fechado"

Apesar dos 26 anos, Zé Pedro ainda "tem margem de crescimento". Depois dos elogios, Sérgio Conceição deixa um aviso ao defesa:

"Os jogadores sabem que comigo dormem mal, passam os dias a tentar evoluir e a querer evoluir. Tendo esse estado de espírito e colaborando, têm sempre margem para progredir, evoluir e sair da zona de conforto. O Zé Pedro é muito habilidoso, joga bem curto, longo... Há coisas a melhorar, sem dúvida. Tem de dormir com um olho aberto e outro fechado."



Zé Pedro está no FC Porto desde 2021/22, quando foi contratado para a equipa B, e estreou-se esta temporada pela equipa principal. Foi frente ao Benfica, no Estádio da Luz, para colmatar a expulsão de Fábio Cardoso e as ausências de Pepe e Marcano do banco, devido a lesão. Foi, depois, titular na receção ao Portimonense e cumpriu os 90 minutos.