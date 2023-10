FC Porto punido com um jogo de interdição do Estádio do Dragão

O FC Porto foi castigado com a interdição do Estádio do Dragão por um jogo e uma multa de 8,670 euros devido aos incidentes no jogo frente ao Moreirense, da primeira jornada do campeonato. O anúncio foi feito esta terça-feira pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Segundo a imprensa nacional, em causa estão os ferimentos causados por um petardo em dois jovens adeptos, arremessado por um adepto do FC Porto.

Uma das crianças sofreu uma queimadura e a outra teve perda momentânea de audição e teve de se deslocar ao hospital.

Dois adeptos foram detidos no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas. Dentro de campo, o FC Porto venceu, por 2-1, o Moreirense.