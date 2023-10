Jorge Amaral. Ineficácia pesou mais na derrota do Porto do que os erros de Baró e Taylor

A incapacidade de materializar em golo as oportunidades criadas pesou mais na derrota do Porto com o Barcelona, do que os erros do árbitro Anthnoy Taylor e do médio Romário Baró.

A opinião é do antigo internacional Jorge Amaral, que passou pelo FC Porto, numa entrevista a Bola Branca.



“O Romário Baró está ligado ao golo, que infelizmente ditou o resultado. O árbitro está ligado a um penalti claríssimo e a outra situação que também poderia dar expulsão do Cancelo e tudo poderia mudar se os penaltis são traduzidos em golo. Mas há a ineficácia que, claro, pesa sempre. Digamos que são três itens que estão relacionados, mas a falta de eficácia, a falta de decisão no último passe muitas das vezes, digamos que foi o item mais marcante” considera.

Jorge Amaral destaca a boa reação da equipa de Sérgio Conceição ao erro individual de Romário Baró, que custou um golo, quando se aproximava o final do primeiro tempo no Estádio do Dragão.

“A um minuto do intervalo, quando a equipa estava bem, com um erro primário de alguém que estava a fazer um jogo extraordinário, podia pesar bastante para o jogador e para a própria equipa, mas acho que foi um tónico bastante grande para uma segunda parte fantástica” sublinha Jorge Amaral.

A derrota com o Barcelona foi a segunda consecutiva do FC Porto, que na passada sexta-feira saíra derrotado da Luz, por igual resultado, no clássico com o Benfica. Jorge Amaral reconhece a importância de uma boa reação já este domingo, diante do Portimonense, antes da pausa de três semanas na I Liga.

“Acho que o Porto tem que se agarrar a estas duas últimas exibições, sobretudo esta na liga dos campeões, que foi ótima. Há jogadores que estão muito bem – mesmo aqueles que entraram - e que podem fazer a diferença, mais frescos, com uma disponibilidade mental diferente para, no jogo com o Portimonense, ganhar, manter a mudança de ‘chip’, finalizando esta série de jogos complicada com uma vitória”, conclui o antigo guarda-redes portista.