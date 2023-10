O FC Porto perdeu contra o FC Barcelona, por 0-2, na segunda jornada da fase de grupos da Youth League.

Os golos dos jovens catalães foram apontados por Guiu e Alarcón, já perto do final da partida.

Com este resultado, o Barcelona é líder do grupo, com seis pontos. O FC Porto é segundo, com três pontos, os mesmos que o Shakhtar Donetsk. Já o Antuérpia ainda não pontuou.

A Youth League é a prova da UEFA para idade júnior.