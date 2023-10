Domingos: “FC Porto tem qualidade para pensar em ganhar ao Barcelona”

Domingos Paciência, antigo avançado do FC Porto, acredita que os dragões têm as armas para pensar numa vitória frente ao Barcelona, esta quarta-feira, na segunda jornada do grupo H da Liga dos Campeões.

O antigo ponta de lança participou nos dois encontros da última vez que os azuis e brancos encontraram o Barça na fase de grupos da Champions, em 1999/00, e afirma que o “FC Porto, com a qualidade que tem, pode pensar em ganhar” o jogo.

“Há sempre um favoritismo maior para o Barcelona, mas é perfeitamente normal o FC Porto pensar em ganhar este jogo. Joga em casa e, a partir do momento em que árbitro apita, tudo pode acontecer”, diz, em declarações a Bola Branca.