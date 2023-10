"Vamos sofrer com o Barcelona, mas eles também vão sofrer com o FC Porto"

Sérgio Conceição assume que o FC Porto sofrerá com o Barcelona, no entanto, garante que a sua equipa também fará os catalães sofrer, sem receios de repetir as derrotas no Dragão com o Liverpool.

Na conferência de imprensa de antevisão da receção aos catalães, da segunda jornada do grupo H da Liga dos Campeões, o treinador portista olha para a média de mais de dois golos que o Barcelona regista, esta época, e vinca que não quer ver a mesma coisa acontecer no Dragão.

"Sofrer durante o jogo faz parte, perante a qualidade do Barcelona, espero é conduzir isso para guardar a nossa baliza e não sofrer golos. Temos de estar à altura. Nós vamos sofrer com o Barcelona, mas o Barcelona também vai sofrer com o FC Porto. Temos de encaminhar o jogo para aquilo que nós preparámos estrategicamente", sublinha.

Barça não é o Liverpool, nem este é o mesmo Porto

Sérgio Conceição não teme que se repitam os três pesadelos com o Liverpool - as goleadas, no Dragão, nos oitavos de final da Champions de 2017/18, nos "quartos" de 2018/19 e na fase de grupos de 2021/22:

"São jogos diferentes [Porto-Liverpool e Porto-Barcelona]. São equipas com características diferentes, estilos diferentes e jogadores diferentes. Vamos para o jogo a pensar que devemos e podemos ganhar, percebendo que o respeito que temos pelo rival não tem de nos dar receio nenhum."

Pepe está fora do jogo, confirma o treinador, assim como Marcano, que deverá falhar o resto da época, ambos devido a lesão. Sérgio gostaria de poder contar com os dois veteranos, contudo, assinala que "cada um tem de assumir a sua responsabilidade, independentemente da idade":

"A nível emocional, têm de estar preparados para estes palcos, independentemente da idade, senão não podem representar um clube como o FC Porto", acrescenta o técnico portista.

Há fragilidades a explorar no Barcelona dos Joões

Este é "um jogo de Champions", entre os clubes das segundas capitais de Portugal e Espanha, que "elevam os nomes dos seus países na Europa e no mundo". Dois históricos, embora "a história não jogue".

Sérgio Conceição elogia o Barcelona, que é a equipa com maior percentagem de posse de bola em Espanha e ainda não perdeu esta época, além de ter várias valias ofensivas: é uma equipa "perigosa" na profundidade, mas também "larga no campo, o que cria dificuldades aos adversários", e tem jogadores que "de um momento para o outro podem resolver o jogo". Ainda assim, há "fragilidades a explorar".

O treinador do FC Porto elogia, ainda, os dois portugueses do Barcelona, João Félix e João Cancelo, que têm "muita qualidade e foram acrescentar" em posições que o próprio Sérgio considerava deficitárias.

O FC Porto recebe o Barcelona, na segunda jornada do grupo H da Liga dos Campeões, na quarta-feira, às 20h00. Relato online, em direto do Dragão, e acompanhamento ao minuto na Renascença, em rr.pt.