Sérgio e a expulsão de Fábio Cardoso. "Se ele lamenta é porque terá sido injusto"

Sérgio Conceição desvaloriza o impacto emocional da expulsão na Luz para Fábio Cardoso, mas aproveita para comentar o cartão vermelho direto ao central.

Em conferência de imprensa, esta terça-feira, o treinador do FC Porto relata o percurso emocional de Fábio Cardoso, nas horas e dias após a derrota com o Benfica.

"Há um estado anímico não muito bom no momento em que ele é expulso, no pós-jogo, e no dia seguinte já temos de preparar o jogo com o Barcelona e não há espaço para se lamentar pelo que aconteceu no último jogo. Se ele se lamenta, é porque terá sido injusto", atira.

Sérgio Conceição fazia a antevisão da receção do FC Porto ao Barcelona, quarta-feira, às 20h00, a contar para a segunda jornada do grupo H da Liga dos Campeões. Jogo com relato online, em direto do Estádio do Dragão, e acompanhamento ao minuto, no site da Renascença.