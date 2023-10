Porto finaliza preparação para o Barcelona com cinco baixas

O FC Porto não pôde contar com os cinco jogadores lesionados, esta terça-feira, no último treino da preparação para a receção ao Barcelona, a contar para a segunda jornada do grupo H da Liga dos Campeões.

Pepe, Marcano, Zaidu, Gabriel Veron e Evanilson não subiram ao relvado do Olival, nos 15 minutos da sessão abertos à comunicação social.

O central Zé Pedro, de 26 anos, da equipa B, e que se estreou pela equipa principal no clássico com o Benfica, após a expulsão de Fábio Cardoso, também integrou o treino, embora não esteja inscrito na Champions.

FC Porto e Barcelona, ambos com três pontos após a primeira jornada, vão disputar a liderança do grupo H na quarta-feira, às 20h00. Encontro que terá relato exclusivamente online, em direto do Estádio do Dragão, e acompanhamento ao minuto, no site da Renascença, em rr.pt.