Nico González tem de "dar à 'pierna'" para se afirmar no FC Porto, avisa Sérgio Conceição.

Questionado, esta terça-feira, em conferência de imprensa, sobre o médio espanhol emprestado pelo Barcelona, que não foi utilizado nos últimos dois jogos, o treinador aproveita para lhe mandar um recado.

"O Nico já jogou, está bem de saúde, pronto para dar o seu contributo. Está num processo de adaptação-barra-evolução, tal como todos os jogadores jovens que chegam a este clube. Para se afirmar, é preciso dar à 'pierna'", sublinha.

Evanilson mais perto de voltar

Bem de saúde não estão Pepe, Marcano, Veron e Zaidu, que falham a receção do Porto ao Barcelona, a contar para a Liga dos Campeões, devido a lesão. Já Evanilson está mais próximo do regresso:

"Passou um patamar acima em termos de disponibilidade, já pode estar algum tempo de treino connosco. Os restantes continuam lesionados."

O FC Porto-Barcelona, da segunda jornada do grupo H, está marcado para quarta-feira, às 20h00. Terá relato online, em direto do Estádio do Dragão, e acompanhamento ao minuto, no site da Renascença, em rr.pt.